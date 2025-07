Третата рунда преговори меѓу Украина и Русија заврши – што беше договорено меѓу страните во Истанбул?

0 SHARES Сподели Твитни

Украина и Русија ја завршија новата рунда преговори во Истанбул, Турција, каде што страните покажаа јасни сигнали за подготвеност за конкретни чекори кон смирување на ситуацијата на фронтот.Според официјални извори, украинската делегација предложила организирање состанок на високо ниво меѓу лидерите на соодветните земји, со учество на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и американскиот претседател Доналд Трамп, кој во моментов игра активна улога во медијацијата. Средбата е предвидена да се одржи до крајот на август.Украина изјави дека е подготвена за привремен прекин на огнот, со посебен акцент на запирање на нападите врз критичната и цивилната инфраструктура.Овој чекор се смета за обид за ублажување на хуманитарните страдања и намалување на воените тензии.BREAKING:The third round of talks between Moscow and Kyiv ended in IstanbulAccording to Kremlin propagandists, the parties agreed on the exchange of civilians and military personnel. The Ukrainian side reported that the main topics included a ceasefire, the release of… pic.twitter.com/BOwxpjYjNz— Visegrád 24 (@visegrad24) July 23, 2025Од друга страна, руската страна се согласи на враќање на лицата кои се во заробеништво повеќе од три години. Постигнат е и договор за размена на затвореници, не само воен персонал, туку и цивили.Во изјава за медиумите, рускиот преговарач Владимир Медински објави дека Москва предложила враќање на привремени хуманитарни паузи по должината на фронтовската линија, за да се овозможи помош и евакуација.Точки предложени од странитеРусија и Украина ќе разменат 1.200 војници според претходните договори постигнати во Истанбул, изјави шефот на руската делегација, Медински.Русија ѝ предложи на Украина да одржи 24 или 48-часовни прекини на огнот за евакуација на ранетите и извлекување на телата на паднатите војници, според Медински.Украина нема предуслови за прогласување прекин на огнот, изјави член на украинската делегација на мировните преговори во Истанбул.Русија ги врати телата на 7.000 паднати војници во Украина и е подготвена да врати уште 3.000, изјави шефот на руската делегација, Медински.Русија ѝ предложи на Украина создавање на 3 работни групи кои ќе работат онлајн и ќе се занимаваат со политички, хуманитарни и воени прашања, според Медински.Меѓународните аналитичари ги гледаат преговорите во Истанбул со претпазлив оптимизам, но останува да се види дали тие ќе се материјализираат во опипливи чекори кон мир. #BREAKING Russia, Ukraine will exchange 1,200 troops under previous agreements reached in Istanbul: Head of Russian delegation Medinsky pic.twitter.com/IcGEAocncE— Anadolu English (@anadoluagency) July 23, 2025#BREAKING Ukraine has zero preconditions for declaring a ceasefire, says member of Ukraine’s delegation at Istanbul peace talks pic.twitter.com/GDIwcdLpT2— Anadolu English (@anadoluagency) July 23, 2025#BREAKING Russia proposed Ukraine hold 24-, 48-hour ceasefires to evacuate wounded, reclaim bodies of fallen soldiers: Head of Russian delegation Medinsky pic.twitter.com/1mtRVs7KUy— Anadolu English (@anadoluagency) July 23, 2025#BREAKING Russia proposed to Ukraine establishing 3 working groups which will work online, on political, humanitarian, military issues, says head of Russian delegation pic.twitter.com/m58sFhNeoH— Anadolu English (@anadoluagency) July 23, 2025



