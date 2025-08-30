Трета среќа за Илон Маск: Мега-ракетата „Старшип“ на „Спејс Екс“ полета по два неуспешни обиди

0 SHARES Сподели Твитни

Мега-ракетата „Старшип“ на „Спејс Екс“ полета во својот трет обид откако лансирањето беше откажано двапати во исто толку дена.Вкупно, ова беше 10-ти тест лет на вселенско летало за повеќекратна употреба.Џинот од не’рѓосувачки челик, висок 123 метри, беше лансиран од „Ѕвездената база“ на „Спејс Екс“ во Јужен Тексас во 18:30 часот по локално време, со гласни аплаузи од инженерските тимови, покажа веб-емитувањето. Оваа мисија требаше да биде тест на новите панели за топлински штит на бродот и можностите за распоредување сателити, меѓу стотиците други надградби од претходните верзии.

Горната половина на ракетата се одвои како што беше планирано од нејзиниот „супер тежок“ бустер, првата фаза висока 78 метри што нормално се враќа на местото на слетување со помош на џиновските грабачи на нејзината лансирна кула, но во вторникот ракетата беше насочена кон водите на Мексиканскиот Залив за да демонстрира алтернативна конфигурација на моторот за слетување.Super Heavy has splashed down in the Gulf pic.twitter.com/LGozUAmLt8— SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025Кратко по пристигнувањето во вселената, системот за распоредување сателити на „Старшип“ сличен на „Пез“ за прв пат лансираше лажни сателити „Старлинк“, пресвртница што „СпејсИкс“ или ја откажа или не успеа да ја исполни за време на минатите тестови.Вселенскиот брод успешно слета во Индискиот Океан откако издржа интензивна топлина за време на повторното влегување во атмосферата – клучна фаза од тестот што ја уништи ракетата на претходните летови.Десеттиот пробен лет доаѓа по серија експлозивни неуспеси што покренаа сомнежи дали најмоќното лансирно возило во светот може да ја исполни визијата на основачот Илон Маск за колонизација на Марс или за помагање на НАСА да ги врати астронаутите на Месечината.НАСА се надева дека ќе ја искористи токму оваа ракета веќе во 2027 година за првото слетување со човек на Месечината по програмата Аполо.Лансирањето во понеделник беше одложено поради лоши временски услови, а одбројувањето беше запрено само 40 секунди пред полетувањето. Претходниот обид во недела беше откажан поради истекување на течен кислород на лансирната рампа, како што објави Маск на социјалната мрежа X. Влоговите во оваа мисија се високи, со оглед на тоа што последните три летови завршија со експлозија на горната фаза на ракетата, а во јуни горната фаза експлодираше за време на тестирањето на земја.Целта на мисијата е горната фаза на ракетата, наменета за транспорт на екипаж и товар, да прелета околу половина свет и контролирано да слета во океанот покрај северозападниот брег на Австралија.Опремен е со прототипни материјали за топлински штит и ќе испушта лажни сателити „Старлинк“ за време на летот за да ги тестира задните закрилки под оптоварување. Ракетата за подигање на воздух, позната како „Супер Хеви“, ќе слета во Мексиканскиот Залив.Иако SpaceX претходно изврши спектакуларни снимања на погонски системи користејќи ја лансирната кула, овој лет ќе се фокусира на собирање податоци во помалку идеални услови на лет. SpaceX потврди дека нема да се обиде да го снима погонскиот систем, туку дека компонентата ќе се користи за експерименти во лет за собирање клучни податоци за перформансите за идните мисии.Маск го истакна развојот на целосно повеќекратно употреблив топлински штит како најтешка задача, потсетувајќи дека обновувањето на штитот на вселенскиот шатл траело девет месеци помеѓу летовите.„Она што се обидуваме да го постигнеме овде со Старшип е да имаме топлински штит што може веднаш да се помести“, рече тој во веб-емитување во понеделник.Успехот на „Старшип“ е клучен и за „Старлинк“, проектот за сателитски интернет на „СпејсИкс“, кој е главен извор на приходи на компанијата. Маск планира да го користи „Старшип“ за лансирање на многу поголема серија сателити „Старлинк“. Од своја страна, Маск остана оптимист.„За околу 6 или 7 години (околу 2031 или 2032 година), ќе има денови кога „Старшип“ ќе биде лансиран повеќе од 24 пати во 24 часа“, рече Маск во неделата.Остануваат неколку клучни пречки, како што е докажувањето на можноста за полнење гориво во орбитата, што е од суштинско значење за мисиите во длабоката вселена.



