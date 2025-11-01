0 SHARES Сподели Твитни

Меѓу осомничените за грабежот во Лувр е и 38-годишна жена, јавува Би-Би-Си. Според француските медиуми, жената денес е обвинета за соучество во организирана кражба и криминален заговор со цел извршување на кривично дело.Таа се појави на рочиштето денес, а се очекува одлуката на судијата за нејзиниот притвор.Жената, чие име не е објавено, беше уапсена претходно оваа недела заедно со уште четири лица.Двајцата мажи се обвинети за кражба и криминално заговарање откако официјалните лица изјавија дека „делумно ја признале“ нивната вмешаност во грабежот.Еден од нив е 34-годишен алжирски државјанин кој живее во Франција, а е идентификуван врз основа на траги од ДНК пронајдени на еден од скутерите што се користеле за бегството.Вториот осомничен е 39-годишен нелиценциран такси возач од париското предградие Обервилие.Се сомнева дека дуото провалило во галеријата додека надвор ги чекале уште две лица.Накит вреден 88 милиони евра беше украден од најпосетуваниот музеј во светот на 19 октомври и сè уште не е пронајден.

Таа се појави на рочиштето денес, а се очекува одлуката на судијата за нејзиниот притвор.

Жената, чие име не е објавено, беше уапсена претходно оваа недела заедно со уште четири лица.

Двајцата мажи се обвинети за кражба и криминално заговарање откако официјалните лица изјавија дека „делумно ја признале“ нивната вмешаност во грабежот.

Еден од нив е 34-годишен алжирски државјанин кој живее во Франција, а е идентификуван врз основа на траги од ДНК пронајдени на еден од скутерите што се користеле за бегството.

Вториот осомничен е 39-годишен нелиценциран такси возач од париското предградие Обервилие.

Се сомнева дека дуото провалило во галеријата додека надвор ги чекале уште две лица.

Накит вреден 88 милиони евра беше украден од најпосетуваниот музеј во светот на 19 октомври и сè уште не е пронајден.

The post Триесет и осумгодишна жена се појави денес во судницата меѓу осомничените за грабежот во Лувр appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: