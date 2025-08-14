Трикови за мрсна коса што фризерите не сакаат да ги знаете: Бесплатни се и делуваат веднаш, повеќе нема да мора да ја миете секој ден!

0 SHARES Сподели Твитни

Масната коса е проблем за многумина, но постојат трикови што можат да ви помогнат да ја одржите вашата коса чиста и сјајна подолго време. Себумот, природно масло што го лачи скалпот, е всушност корисен бидејќи ја одржува вашата коса здрава. Сепак, прекумерното лачење може да ја направи вашата коса млитава и мрсна, особено кај луѓе со тенка коса, бидејќи тие имаат повеќе фоликули, а со тоа и повеќе лојни жлезди.

Фризерите посочуваат неколку клучни фактори кои влијаат на брзото мрснотија на косата:

Тип на коса – погруба и виткана коса може да остане чиста неколку дена, додека тенката коса станува мрсна по само еден ден.

Животна средина и клима – во текот на жешките летни месеци, потењето и влажноста го забрзуваат мрсното маслење на косата.

Модни додатоци – очилата на главата и капите или шаловите пренесуваат масло и ја валкаат косата, а воедно ја уништуваат и фризурата.

Исхрана и начин на живот – масната и слатка храна, потењето во теретана, како и нечистите четки за коса придонесуваат за побрзо мрсно маслење на косата.

Ако избегнувате да носите очила, капи, шалови, ленти за глава, намалете ја слатката и масната храна и ги чистите четките и чешлите за коса – вашата коса ќе се мрси побавно.

Совети за правилна нега

Тенката коса треба да се мие секој ден, косата со средна дебелина секој втор ден, грубата или витканата коса на секои три дена. Честото миење со шампон што одговара на вашиот тип коса нема да ја оштети косата, но честото фенирање може да предизвика механичко оштетување.

Избегнувајте шампони и регенератори означени како „за сува коса“, „оштетена“, „за измазнување“ или „сјај“, бидејќи тие можат да остават слој што ја прави вашата коса дополнително мрсна. Нанесете регенератор само на краевите на косата, никогаш по целата коса, особено ако врвовите ви се суви.

Пронајдете не на следниве мрежи: