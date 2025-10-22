ТРИК ЗА ЧИСТЕЊЕ ПАРКЕТ: Потребна ви е една состојка од бањата за да ги отстраните гребнатините!

0 SHARES Сподели Твитни

Со текот на времето, паркетот се гребе и не изгледа убаво колку и да го полирате. Најдовме одлично решение кое е многу евтино.

За сами да ги поправите гребаниците на паркетот потребен ви е само омекнувач кој сигурно го имате во бањата. Истурете две капачиња со омекнувач во кофа со вода. Измешајте за да се растопи убаво омекнувачот, а потоа натопете чиста крпа и избришете ги местата на паркетот со гребаници. Со оваа смеса избришете го остатокот од паркетот. Гребнатините ќе исчезнат, а паркетот ќе свети како вчера да е поставен. Целата ваша куќа ќе изгледа како нова и ќе мириса убаво. На ист начин можете да го избрусите ламинатот, ќе добие и сјај.

За чистење на ПВЦ столарија, користете и омекнувач. Истурете 200 мл омекнувач во литарско шише, а остатокот до врвот наполнете го со вода. Протресете малку за да се измеша омекнувачот со водата, а потоа избришете ги сите врати и прозорци. Ќе светат како огледало!

