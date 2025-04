Трик кој ги воодушеви сите домаќинки: Исчистете го мебелот за пет минути, ќе блесне како нов

0 SHARES Сподели Твитни

Мебелот се уништува со текот на времето од честото седење, но децата и домашните миленици исто така можат многу да придонесат за извалканост на ткаенината. Доколку сакате да заштедите пари и да не барате помош од професионалци во чистењето или да купите нов кауч или фотелја, ви носиме одличен трик за вашиот мебел да блесне како нов, речиси целосно бесплатно.

Мајка на три деца неодамна откри на TikTok нов и оригинален начин за чистење на мебелот .

„Имам три деца, па ова е мојата месечна рутина“, напишала жената, која на својот профил дели и совети за чистење и воспитување деца, во описот на своето видео, пренесува The Sun.

На видеото кое е прегледано повеќе од 10 милиони пати, гледаме како таа истура топла вода во сад во кој ставила една таблета за машина за миење садови. Потоа потопува крпа во таа течност и со неа го завиткува капакот на тенџерето. Потоа, држејќи го капакот со врела крпа за рачката, го поминува мебелот и благодарение на пареата од крпата ги отстранува сите дамки од него.

По триење на капакот со ткаенината на мебелот, навистина изгледа како нов, што ги воодушеви корисниците на TikTok.

“Генијално! Имам две деца и три кучиња и ова дефинитивно ќе го пробам!“, напишал воодушевено еден корисник.

