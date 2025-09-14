Трик од искусна стјуардеса: Не патувајте без едно нешто, може да се искористи на многу начини (ВИДЕО)

Сиси е искусна стјуардеса од Флорида која во своето TikTok видео откри дека селотејпот е најважното нешто што треба да го понесете на патување. Таа, исто така, откри неколку начини на кои можеме да го користиме.
Нејзиното видео стана вистински хит на Интернет. Корисниците на TikTok споделија некои од нивните совети, при што еден корисник предложи дека селотејпот може да се користи на вратите од хотелските соби, а друг напиша дека може да се користи за држење на завесите затворени, што стјуардесата го пофали како одлична идеја.
Еве неколку начини на кои можеме да користиме селотејп додека патуваме:
-Патниците кои имаат проблеми со спиењето можат да користат селотејп за да ги покријат малите светла што обично ги вознемируваат-Може да се користи за подобро запечатување шишиња и спречување на истурање при транспорт-Родителите можат да ги заштитат своите најмали со покривање на приклучоците за струја со селотејп-Можете да поправите скинат ремен на вашата патна торба-Можете да користите селотејп за полесно да ги отстраните влакната од облеката-Ако ѓонот ви се откорнал, можете да користите селотејп за да го залепите-Една од најголемите трауми за многу луѓе е губењето на куферот на аеродромот. Означете го со селотејп за да биде полесно да се забележи во толпа и потешко да се замени.
Многу луѓе досега не знаеја за што можат да користат селотејп, но сигурно е дека од сега па натаму ќе пакуваат селотејп кога патуваат.
@ciciinthesky Duct tape: the traveler’s secret weapon! From fixing broken luggage to hemming pants, it’s saved me in countless situations. What’s your duct tape travel story? Share below! #DuctTapeSavesTheDay #TravelHack DuctTapeStories” ♬ original sound – CiCi in the SkyПронајдете не на следниве мрежи: