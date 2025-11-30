Трик од 200 дeнари што го подобрува греењето во вашиот стан: Намалете ја сметката евтино и брзо (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Трикот со фолија на радијаторите ќе го зголеми греењето во вашиот стан и ќе ја намали вашата сметка во текот на зимата.Студените денови пристигнаа, а сметките за греење растат, но постои едноставен и ефтин начин да заштедите енергија. Поставувањето фолија зад радијаторите може да ја подобри ефикасноста на греењето во вашиот дом, а чини само околу 300 динари по радијатор.

Како да ја инсталирате?

Фолијата ја рефлектира топлината назад во просторијата, наместо ѕидот да ја апсорбира енергијата, што ја подобрува дистрибуцијата на топлината.

Инсталацијата е брза и лесна. Само исечете ја фолијата во соодветна форма и залепете ја со двострана лента, со рефлектирачката страна свртена кон просторијата.

Овој трик е особено ефикасен во помали простории, каде што можете да ја намалите потрошувачката на енергија до 50%. Ефектот е забележлив и во поголеми простории, иако малку поблаг. Фолијата е евтина, лесна за инсталирање и не го менува изгледот на просторијата.

За дополнителни заштеди, можете да го комбинирате овој трик со термостати и соодветна вентилација. Ова е брз и практичен начин да го одржите вашиот дом потопол, а сметките за греење пониски.

