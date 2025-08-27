ТРИК поради кој вашата бања секогаш ќе мириса убаво: Потребна ви е само една состојка

0 SHARES Сподели Твитни

Сите сакаме кога купатилото убаво мириса, но тоа некогаш не е изводливо, особено кога во една куќа живеат повеќе луѓе. Сепак, постои решение!

Вашето купатило пријатно ќе мириса секогаш кога ќе влезете со само една состојка – етерично масло.

Сѐ што треба да направите е во внатрешната картонската страна на ролна тоалетна хартија накапете неколку капки етерично масло и оставете да се исуши. Маслото не го ставајте на самата хартија.

При изборот на есенцијално масло имајте на ум дека непријатните миризби во купатилото најдобро ги елиминираат оние од цитруси, цимет и нане. Доволни се само неколку капки.

Со секое вртење на ролната ќе го освежите тоалетот, бидејќи ќе ги активирате мирисите.

