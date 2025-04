Трипл дабл во Куманово…

0 SHARES Сподели Твитни

Екипата на МКК Куманово во натпреварот против Вардар дојде до 14. победа сезонава (75-57) во Првата лига, а овој натпревар посебно внимание привлече кошаркарот на Куманово Тадија Тадиќ.

Српскиот кошаркар беше расположен за игра и на својот тим му помогна со 12 поени, десет скокови и десет асистенции. Тадиќ така стана единствениот кошаркар сезонава од Првата лига кој стигнал до трипл-дабл учинок.

Кога е натпреварот во прашање Куманово од самиот старт беше голем фаворит со оглед на тоа што Вардар е без победа и сигурен второлигаш.

На паузата кумановскиот состав водеше со 36-31, а победникот беше решен во третиот период кој фаворитот го доби со 21-12, па во последниот период влегоа со предност од 14 поени кои ги задржаа и до крајот.

