Трипуновски: За Љупчо Николовски има сериозни сомнежи за сторен криминал

0 SHARES Сподели Твитни

„Креаторот на сите проблеми и коруптивни дејанија во времето додека беа на власт, не можат да бидат дел од решенијата кои што ги нудат“, истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Цветан Трипуновски при гостување во „Тема на денот“ на Сител телевизија, алудирајќи на пресовите на екс министерот Љупчо Николовски од СДСМ.

Министерот Трипуновски изјави дека има процесуирано постапки до ОЈО за незаконското работење на Љупчо Николовски, но нема никаква реакција.

„Гледам дека во изминатите денови е многу гласен во јавноста и се обидува да манипулира. Сакам да кажам дека станува збор за можеби за најкриминогениот министер во минатото. Ова, го говорам затоа што јас како министер по влегувањето во Министерството преземав низа на активности за проверка на неговото работење“, посочи тој.

„Јас имам поведено неколку постапки до Јавното обвинителство кои што повеќе од година дена не се процесуирани. Значи станува збор за постапки за сериозни злоупотреби на буџетски средства итн“, додаде министерот Трипуновски.

Тој го повика Јавното обвинителство да презеде активности и да ги испитаат случаите.

„Овие поднесени документи и пријави не се единствени, изминатиот период фокусирани во работата на Министерството, враќање на довребата кон институциите, кон земјоделците, рабитевме и на дополнителни проверки. Овој министер кој што сега се обидува да се појави како спасител, во минатото ја заобиколил Платежната агенција како тело за спроведувач на програмите кои што ги носи Министерството и формирал тричлена комисија надвор од процедурите и поделил грантови по 10.000 евра за т.н. мали семејни винарии, се работи за над 800.000 евра буџетски средства“, посочи министерот Трипуновски.

Тој додаде дека во процесот на делење на тие грантови бил и претседателот на партиската комисија за земјоделство, кој што по доаѓање на новата Влада даде отказ.

„И ова како предмет, кој што е во завршна фаза ќе биде доставен до Јавното обвинителство“, најави министерот.

„За министерот кој што се јавува како спасител, за него имаме уште еден предмет, а тоа е злоупотребата на партиски вработувања и унапредувања во Министерството на лица кои што без согласност на Министерството за финансии и запазенаа процедура ги унапредувал и има штета по буџетот“, додаде тој при своеото гостување.

Министерот Трипуновски додаде дека истиот тој министер кој што деновиве се појавува на прес конференции ја нема раздолжено техничката опрема која што ја има задолжено во Министерството.

Трипуновски истакна уште еден пример, имено по склучениот договор со KfW Банка за кредит од 80 милиони евра за инвестиции во водостопанството, за не преземање на активности во рок од 5 години, државата исплатила 2,2 милиони евра по основ на камати.

„Тој министер кој што преспал и не преземал активности го оштетил буџетот“, рече тој, во Дневникот на Тв Сител.

Пронајдете не на следниве мрежи: