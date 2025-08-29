Трипуновски: Овогодишната жетва на пченица донесе значителен раст и позитивни резултати во локалното земјоделство

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Цветан Трипуновски, во интервју ги презентираше бројките и најави конкретни мерки со кои државата се фокусира на зголемување на локалното производство и обезбедување на државните резерви со македонски производи.Тој рече дека овогодишната жетва на пченица донесе значаен раст и позитивни резултати за локалното земјоделство.„Жетвата на пченица оваа година беше спроведена на поголеми површини во споредба со минатата година. Според податоците со кои располага Министерството, пченица беше засеана на околу 70.000 хектари, додека од жетвата беа собрани над 280.000 тони, количина што речиси целосно ги покрива локалните потреби“, нагласи министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Цветан Трипуновски.Министерот нагласи дека институцијата активно работи на трансформација на земјоделскиот систем, со јасна цел – намалување на зависноста од увоз.„Работиме на зголемување на производството, за конечно Македонија да не се смета за земја зависна од увоз. Трендот на зголемување на производството е сериозен индикатор“, објасни тој.Трипуновски предупреди дека по подолг период, државата ќе ги надополнува резервите со домашно производство.„Не можеме да дозволиме државните резерви да се полнат со пченица што доаѓа надвор од нашите граници, но ќе ги наполниме резервите со сопствена домашна пченица. Објавен е и првиот повик за снабдување со 9.000 тони од жетвата 2025 година, директно од производителите“, нагласи министерот Трипуновски.

