Три активни пожари – сѐ уште гори кај Јасен, Струга и Могила

Во моментов (до 12:00 часот) низ земјава се регистрирани вкупно 7 пожари на отворен простор од кои:
Активни: 3
Под контрола: 1
Изгаснати: 3
АКТИВНИ ПОЖАРИ:
Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)
Општина Струга – Октишка краста (ниска вегетација)
Општина Могила – атар на с. Могила (ниска вегетација)
ПОД КОНТРОЛА:
Општина Сарај – с. Радуша кон с. Дворце (ниска вегетација)
ИЗГАСНАТИ:
Општина Кичево – с. Челопеци (нискостеблеста шума)
Општина Македонски Брод – с. Крапа (нискостеблеста вегетација)
Општина Крива Паланка – атар на с. Нерав, место викано „Биљино“ (ниска вегетација и шума)