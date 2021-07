Три билети за вселената: Безос откри дека идните патници веќе дале 100 милиони долари

Вселенската компанија Џеф Безос „Блу Ориџин“ продаде билети за идни патнички летови до работ на вселената во вредност од скоро 100 милиони долари, објавија претставниците на компанијата на милијардери.

Компанијата не ја откри цената на поединечниот билет за летот со новата ракета „Њу Шепард“. Единствениот показател за ценовниот опсег на компанијата е јавната лицитација што компанијата ја одржа за место на првиот лет со Безос, а чија цена беше 28 милиони долари. Тоа е многу повеќе од опсегот од 200.000 до 500.000 американски долари, колку што нивниот главен конкурент во вселенскиот туризам, Вирџин Галактик, ги процени местата на идните летови.

Безос информира дека „Блу Ориџин“ ќе лета уште двапати оваа година со екипаж, но изјави дека „тој сè уште не е сигурен“ уште колку летови со екипаж, компанијата „Њу Шепард“ ќе изврши во 2022 година.

Hangin’ w/the “Bezos boys” after the successful & HISTORIC space launch @jeffbezos & his brother #markbezos sit down with us! the convo,the capsule & next chapters @cbsthismorning tomorrow. pic.twitter.com/asWYKi5mZ5

— Gayle King (@GayleKing) July 20, 2021