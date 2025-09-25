Три витамини кои можат да го зајакнат имунитетот и да го забрзаат слабеењето

0 SHARES Сподели Твитни

Здравиот имунитет и балансираната телесна тежина честопати одат рака под рака, а одредени витамини можат да играат клучна улога во овој процес. Експертите нагласуваат дека правилната исхрана може да ја зајакне природната одбрана на телото и да го забрза метаболизмот. Значи, според консултантите за исхрана, редовното внесување на следниве хранливи материи може да биде лесен начин за поддршка и на телесната тежина и на имунитетот.Витамин БВитамините Б му помагаат на телото да ја претвори храната во енергија и на тој начин го поддржуваат нормалното функционирање на метаболизмот. Кога телото ефикасно ги користи хранливите материи што ги троши, полесно е да одржува здрава телесна тежина. Според нутриционистите, витаминот Б може да помогне во намалувањето на заморот и подобрувањето на целокупната виталност. Покрај тоа, тој е присутен во многу видови храна како што се јајцата, рибата и интегралните житарки, што го прави лесно достапен.Витамин ДОвој витамин е познат како „витамин на сонцето“ и е важен и за имунитетот и за регулирањето на телесната тежина. Недостатокот на витамин Д е поврзан со поголем ризик од инфекции и побавен метаболизам. Експертите за исхрана истакнуваат дека редовното изложување на сонце или додатоците во исхраната можат да имаат значително влијание врз здравјето. Дополнително, истражувањата покажуваат дека одржувањето на доволно ниво на витамин Д може да го поддржи и здравјето на коските и мускулите.Витамин ЦВитаминот Ц игра клучна улога во зајакнувањето на имунитетот и заштитата на клетките од оксидативен стрес. Исто така, помага во производството на колаген и може да го забрза закрепнувањето по вежбање, што е корисно за губење на тежината. Нутриционистите нагласуваат дека внесувањето на витамин Ц лесно се постигнува преку исхрана богата со свежо овошје и зеленчук. Редовното консумирање на агруми, бобинки и пиперки може да обезбеди телото да прима доволни количини од овој важен витамин.

