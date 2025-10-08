Три години затвор за тројца скопјани кои создадоа диви депонии во „Вардариште“

0 SHARES Сподели Твитни

Тројца скопјани, кои беа обвинети за создавање нелегална депонија на скопската депонија „Вардариште“, се осудени на по 3 години затвор, соопшти Кривичниот суд.Тројцата се виновни за создавање депонија со кршење на прописите, со што се предизвикува ризик по здравјето на луѓето, како и загадување на почвата и воздухот, со купување старо железо и други материјали на импровизирани пунктови, иако знаеле дека немаат дозвола во согласност со Законот за управување со отпад и немале правно лице основано за таква активност.Без дозволи и документација за собирање, третман и складирање на отпад, тие создадоа нелегални депонии спротивно на прописите од Законот за животна средина, со што предизвикаа ризик по здравјето на луѓето и загадување на животната средина.За ова, тие беа осудени на 3 години затвор, се наведува во одлуката.Инаку, сите тројца имаат семејства, немаат претходни осудувани лица и не се вработени, што се смета за олеснителна околност.Тежината на кривичното дело лежи во влијанието врз животната средина, што се смета за отежнувачка околност.

Пронајдете не на следниве мрежи: