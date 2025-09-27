Три девојки се затепале пред полноќ во центарот на Скопје

0 SHARES Сподели Твитни

Три жени на возраст од 29 до 38 години, доцнаво ситените саати се затепале во центарот на Скопје. Отижло дотаму што ноќната пресметка била пријавена во полиција.

Во 23:25 часот во СВР Скопје е пријавено дека на подрачјето на Центар, по претходна расправија, бил нарушен јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка помеѓу С.Т.(29), З.Б.(38) и С.Д.(29), сите три од Скопје. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава“, пишува во полицискиот билтен.

