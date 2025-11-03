Три додатоци во исхраната што луѓето со висок холестерол треба да ги избегнуваат

0 SHARES Сподели Твитни

Високиот холестерол е значаен фактор на ризик за кардиоваскуларни заболувања, па затоа многу луѓе се обидуваат да го „поправат“ својот липиден профил со додатоци во исхраната. Иако промените во начинот на живот и исхраната остануваат основни чекори, експертите предупредуваат дека некои додатоци во исхраната можат да имаат спротивен или непредвидлив ефект – особено кај луѓе кои веќе имаат покачено ниво на холестерол и можеби земаат лекови или други додатоци во исхраната.

Според консултантите за исхрана, ова се некои од додатоците во исхраната што луѓето со висок холестерол треба да ги избегнуваат.

1. Додатоци од црвен квасец од ориз

Еден додаток кој често се препорачува за намалување на „лошиот“ LDL холестерол е црвениот ориз. Сепак, според нутриционистите и диететичарите , додатоците во исхраната со црвен ориз треба да се избегнуваат ако некое лице има висок холестерол, бидејќи варијабилноста во составот може да предизвика неочекувани интеракции и ризици.

Дополнително, бидејќи некои производи содржат супстанции слични на лековите за холестерол, постои ризик од ефекти врз црниот дроб, мускулите или комбинации со лекови без надзор.

2. Витамин А во форма на додатоци во исхраната

Витаминот А е неопходен за здравјето, но додатоците во форма на изолиран витамин А – особено во големи дози – можат да бидат проблематични за луѓето со висок холестерол. Истражувањата покажуваат дека високиот внес на витамин А може да придонесе за зголемување на LDL холестеролот, триглицеридите и вкупниот холестерол, што го прави додатокот „непотребен и потенцијално ризичен“ во овој случај.

Ако некое лице веќе има висок холестерол, подобро е да внесува витамин А преку храна (на пример, моркови, спанаќ) отколку преку високи дози на додатоци во исхраната.

3. Додатоци/препарати од грејпфрут со грејпфрут

Третиот додаток што експертите го споменуваат како додаток што луѓето со висок холестерол треба да го избегнуваат се додатоците во исхраната од грејпфрут и препаратите на база на грејпфрут. Ваквите производи можат да се мешаат во метаболизмот на лековите за холестерол (на пр. статини) и со тоа да предизвикаат несакани ефекти, па затоа се препорачува да се избегнуваат во контекст на висок холестерол.

Ова е особено важно кога се земаат лекови за намалување на холестеролот – грејпфрутот може да ги подобри или измени ефектите на овие лекови и да предизвика непредвидливи промени во липидниот профил.

