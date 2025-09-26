Три додатоци во исхраната што треба да ги избегнуваме ако имаме проблеми со здравјето на цревата

0 SHARES Сподели Твитни

Здравиот дигестивен систем е неопходен за целокупното здравје. Иако постојат многу начини да се поддржи, вклучително и јадење храна богата со пробиотици, многу луѓе се свртуваат кон додатоци во исхраната. Сепак, важно е да се биде внимателен, бидејќи некои додатоци во исхраната може да имаат скриени несакани ефекти, особено за луѓе со чувствителен стомак или проблеми со варењето.Експертите и консултантите за исхрана нагласуваат дека она што му помага на еден организам може да му наштети на друг, особено кога станува збор за додатоци во исхраната. Затоа се препорачува додатоците секогаш да се воведуваат со совет од специјалист, а не сами по себе. Значи, ова се некои од додатоците што треба да ги избегнуваме ако имаме проблеми со здравјето на цревата.1. Калциум карбонатДодатоците на калциум често се користат поради нивните придобивки за здравјето на коските, но тие можат да го забават варењето на храната и да предизвикаат непријатни несакани ефекти како што се запек и надуеност. Нутриционистите објаснуваат дека калциум карбонатот е помалку растворлив, што може да предизвика оптоварување на цревата и да го отежни нормалното функционирање на дигестивниот тракт.За луѓето кои веќе имаат чувствителен стомак, овие додатоци можат да ја влошат состојбата и да предизвикаат непријатност по јадење. Затоа многу експерти препорачуваат внесување калциум првенствено преку храна, како што се млечни производи или зеленчук богат со калциум, наместо апчиња.2. МагнезиумДодатоците на магнезиум, особено во повисоки дози, можат да предизвикаат дијареја, грчеви и надуеност. Нутриционистите предупредуваат дека магнезиумот влече вода во цревата, што може да ја наруши цревната флора и да предизвика дехидратација кај чувствителни лица. Иако магнезиумот е важен за нервниот систем и мускулите, неговите додатоци не се секогаш најдобриот избор за варење.Нутриционистите објаснуваат дека е подобро магнезиумот да се консумира преку јаткасти плодови, интегрални житарки или зеленчук, бидејќи тоа го намалува ризикот од несакани ефекти, а во исто време обезбедува подобра апсорпција.3. ЖелезоИако железото е важно за телото, неговите додатоци можат да го иритираат дигестивниот систем и да доведат до гадење или запек. Експертите истакнуваат дека прекумерните количини на железо можат да ја нарушат рамнотежата на цревната флора и да го поттикнат растот на штетните бактерии, што дополнително ги влошува дигестивните нарушувања.Луѓето кои немаат потврден недостаток на железо честопати непотребно посегнуваат по додатоци во исхраната, иако всушност немаат потреба од нив. Се препорачува железото првенствено да го консумираме преку храна како што се црвено месо, мешунки и зелен лиснат зеленчук, а додатоците во исхраната да се користат само кога им е препишано од лекар.

Пронајдете не на следниве мрежи: