Три животни лекции од нашите стари баби: Мудрост пренесена низ генерациите

Пред да се појават експертите за родителство, се обраќавме на бабите за совет. Овие глави на семејства ја црпат својата мудрост директно од животното искуство, нудејќи непроценливи лекции кои ни помагаат не само да преживееме, туку и да напредуваме и да ја зачуваме нашата култура, пишува Parents.com.Додека одгледуваме нова генерација, важно е да ги негуваме тие зрна мудрост и корените што ги одржуваат нашите вредности силни. Подолу се дадени неколку животни лекции што можат да се применат на сите генерации во различни делови од светот.Семејството е повеќе од крвни врскиСуџи Паломарес Лам од Њујорк ја споделува најважната лекција што сè уште ја прогонува денес: Семејството не е нужно дефинирано според крвната припадност. „Во нашиот дом, блиските пријатели се сметаа за семејство и честопати ги нарекувавме чичковци, тетки или братучеди“, се сеќава таа.Моќта на заедницата и давањето љубов без да се очекува ништо за возврат беа клучни лекции. „Го чувам тоа во моето срце и се обидувам да им го пренесам на моите деца, иако со повеќе граници. Често им велам: „Ајде да му го направиме денот на некого подобар денес“, преку едноставни акти на љубезност. Ова ги почитува нашите семејни вредности, бидејќи заедно секогаш сме посилни“, заклучува Сугеј.Во ред е да забавишАнабел Канела од Њујорк ја научила важноста на забавувањето од нејзината баба. ,,Поголемиот дел од времето кога бев болна како дете, таа се грижеше за мене. Ќе се откажеше од сè за да се фокусира на мене“, вели Анабел.„Таа ќе ми приготвеше удобно место, ќе ми ги пушташе омилените цртани филмови и немаше да ме остават да правам ништо додека не се чувствував подобро. До ден-денес, начинот на кој се грижеше за мене ми служи како лекција да бидам нежна кон себе и кон другите кога не се чувствуваме добро“, додаде таа.Грижата за себе не е себичностБабата Тереза ​​Пења-Луфер од Небраска верува дека мајчинството е најважната работа на светот, и за да може мајката да биде тука за своите деца, таа мора да се грижи и за себе. ,,Таа секогаш вели дека ако нешто ми се случи, никој никогаш нема да се грижи за моите деца ниту ќе ги сака како што ги сакам јас“, вели Тереза.„Можеби звучи грубо, но тоа е суштината на нејзиниот совет. Да се ​​најде време за себе додека се одгледуваат мали деца изгледа невозможно. Сепак, одвојувањето време за вежбање, здрава исхрана и ментална грижа ми помага да бидам подобра личност, да се чувствувам добро и навистина да бидам присутна за моите деца“, истакнува таа.

