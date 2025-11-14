ТРИ КОМПИРИ И ТРИ ЈАЈЦА: Ова е сè што ви треба за највкусната и најбрза пита

0 SHARES Сподели Твитни

Овој рецепт е идеален за сите моменти кога сакате нешто едноставно и брзо, но доволно обилно за да го нахраните целото семејство. Питата е совршена за појадок, ужина, па дури и како брз ручек или вечера. Без многу компликации, но со богатство од вкусови, оваа пита сигурно ќе стане едно од вашите омилени јадења!

Состојки:

3 компири3 јајца1 китка магдонос2 лажици брашно150 г сирењесол, бибер, мелена пиперка

Подготовка:

Изрендајте ги компирите, потоа натопете ги во вода. Исечкајте го магдоносот, потоа измешајте го со јајцата и зачините и матете. Процедете ги компирите, додадете го брашното и измешајте. Истурете ги во јајцата и соединете сè. Истурете ја половината од смесата во тава во која сте го загреале маслото, добро распоредете го, потоа додадете ги парчињата сирење и истурете ја другата половина од смесата. Покријте и печете околу 15 минути, потоа свртете, додадете уште малку масло и печете покриено уште 7 минути.

