Три кујнски состојки кои прават ЧУДО: Еве како да ги исчистите чевлите за 10 секунди – експерт покажа трик кој го запали интернетот!

Чистењето чевли е вистинска мака за многу луѓе. Токму кога ќе ги направите да изгледаат добро, тие повторно се валкаат – особено на дожд, снег или каша, и на пат кон тој најважен состанок.
Па еден експерт сподели трик што воодушеви илјадници луѓе, а видеото стана вирално. Најдобро од сè? Ви требаат само три работи од вашата кујна, а вашите чевли ќе блеснат за неколку секунди!
Во видео кое веќе има повеќе од 120.000 прегледи, тој објаснува дека едноставен компир, кора од банана и кесичка чај можат да ги направат вашите чевли да изгледаат како нови.
Видеото, насловено како „Како природно да ги исчистите чевлите“, покажува дека сè што треба да направите е да исечете парче компир и да го втриете преку вашите патики – и дамките едноставно ќе исчезнат.
Потоа тој покажа и други трикови:
За влажни чевли: Фрлете ги во машина за сушење пет минути, но извадете ги врвките пред тоа.
За непријатни мириси: ставете по една кесичка чај во секоја чевли и оставете ја преку ноќ – мирисите ќе исчезнат целосно.
За дополнителен сјај: втријте кора од банана врз чевлите и тие ќе изгледаат како да се исполирани.
„Бум, мирисот ќе исчезне", рече експертот, а коментарите продолжуваат да доаѓаат – многумина тврдат дека нивните трикови навистина функционираат.