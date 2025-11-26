Три кујнски состојки кои прават ЧУДО: Еве како да ги исчистите чевлите за 10 секунди – експерт покажа трик кој го запали интернетот!

0 SHARES Сподели Твитни

Чистењето чевли е вистинска мака за многу луѓе. Токму кога ќе ги направите да изгледаат добро, тие повторно се валкаат – особено на дожд, снег или каша, и на пат кон тој најважен состанок.

Па еден експерт сподели трик што воодушеви илјадници луѓе, а видеото стана вирално. Најдобро од сè? Ви требаат само три работи од вашата кујна, а вашите чевли ќе блеснат за неколку секунди!

Во видео кое веќе има повеќе од 120.000 прегледи, тој објаснува дека едноставен компир, кора од банана и кесичка чај можат да ги направат вашите чевли да изгледаат како нови.

Видеото, насловено како „Како природно да ги исчистите чевлите“, покажува дека сè што треба да направите е да исечете парче компир и да го втриете преку вашите патики – и дамките едноставно ќе исчезнат.

Потоа тој покажа и други трикови:

За влажни чевли: Фрлете ги во машина за сушење пет минути, но извадете ги врвките пред тоа.

За непријатни мириси: ставете по една кесичка чај во секоја чевли и оставете ја преку ноќ – мирисите ќе исчезнат целосно.

За дополнителен сјај: втријте кора од банана врз чевлите и тие ќе изгледаат како да се исполирани.

„Бум, мирисот ќе исчезне“, рече експертот, а коментарите продолжуваат да доаѓаат – многумина тврдат дека нивните трикови навистина функционираат.

