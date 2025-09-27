Три опции за појадок кои се лоши за вашиот холестерол

0 SHARES Сподели Твитни

Појадокот често се смета за најважен оброк во денот, но не секоја опција е подеднакво добра за здравјето на срцето и крвните садови. Одредени видови храна и опции што многу луѓе ги избираат наутро можат да го зголемат лошиот холестерол и да го зголемат ризикот од разни болести на долг рок. Три вообичаени избори се издвојуваат како не најсреќниот начин да се започне денот.Колачи и кроасаниПецивата, кроасаните и сличните производи се богати со заситени масти и едноставни јаглехидрати. Кога се консумираат редовно, тие можат да придонесат за покачени нивоа на LDL холестерол и да го зголемат чувството на замор во текот на денот. Експертите нагласуваат дека комбинацијата од бело брашно и масти не е добра основа за здрав појадок.Пржени јајца и сланинаОваа класична опција за појадок е богата со холестерол и заситени масти, особено кога се подготвува во масло. Според нутриционистите и лекарите, овој појадок може значително да влијае на нивото на лош холестерол, особено ако се консумира секојдневно. Затоа, се препорачува почесто да се избираат полесни верзии, како што се варени јајца во комбинација со зеленчук.Засладени житаркиМногу житарки што се рекламираат како опција за брз појадок всушност се полни со додаден шеќер и вештачки состојки. Оваа комбинација може да предизвика ненадеен скок на нивото на шеќер во крвта и може да има негативно влијание врз вашиот липиден профил на долг рок. Лекарите велат дека овие производи не треба често да бидат на вашата маса, и покрај нивната практичност.Иако многу популарни јадења на прв поглед изгледаат практични, на долг рок е подобро да се изберат опции кои го поддржуваат здравјето на срцето – како овесна каша, грчки јогурт со овошје или тост од цело зрно со авокадо.

