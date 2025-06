Три пијалоци кои придонесуваат за предвремено стареење

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку сте загрижени дека кожата на вашето лице е сува и дехидрирана, а сакате повторно да биде убава и сјајна, тогаш не заборавајте да ги елиминирате алкохолот, газираните пијалоци и кафето.

Роберт Лавот на TikTok кого го следат повеќе од два милиони луѓе. Тој, како што е наведено во описот на неговиот профил, им помага на луѓето да ја подобрат меморијата и да спречат појава на Алцхајмерова болест .

Овие три пијалоци, како што предупреди тој, имаат негативен ефект врз здравјето на кожата, ја дехидрираат и создаваат брчки , па затоа треба да се избегнуваат.

1. Алкохол

– Алкохолот го забрзува стареењето на кожата. Тоа првенствено се случува преку дехидрација . Исто така, го забрзува стареењето на мозокот и е штетно за цревата, но и за црниот дроб – рече Лав.

2. Газирани пијалоци

Газираните пијалоци се полни со шеќер што го зголемува нивото на гликоза во крвта . Лев предупредува дека ова може да го зголеми воспалението, што е една од главните причини за стареење на телото и кожата.

3. Кафе

Иако велат дека кафето е добро за здравјето ако не претерувате, кофеинот е диуретик.

– Тоа значи дека те дехидрира. Затоа, кофеинот може да го дехидрира телото и кожата, што предизвикува формирање брчки и кожата да изгледа постара – објаснува Лав.

Сепак , тој откри трик што може да ни помогне да уживаме во кафето без штетни последици за кожата .

– Ако сакате кафе, пијте многу вода бидејќи тоа може да ви обезбеди кофеинот здрав, а вашата кожа ќе изгледа одлично – заклучи тој.

