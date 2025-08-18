Три пожари се активни до 18 часот – гори Парк шума Водно

На 18.08.2025 година, до 18:00 часот, на територијата на Република Северна Македонија се евидентирани вкупно 19 пожари на отворен простор, од кои 3 се активни, а 16 се изгаснати.

АКТИВНИ (3)

-Општина Македонски Брод – Повеќенаменско подрачје „Јасен“ (мешана шума)

-Општина Липково – с. Слупчане (борова шума)

-Општина Центар – Парк шума Водно (сува трева)

ИЗГАСНАТИ (16)

Општина Липково – с. Лојане (борова шума)

Општина Студеничани – с. Драчевица – с. Цветово (мешана шума и ниска вегетација)

Општина Бутел – с. Љубанци (ниска вегетација и мешана шума)

Општина Гази Баба – с. Инџиково (сува трева)

Општина Аеродром – ул. Лисец во Горно Лисиче (сува трева, ѓубре и помошни простории)

Општина Прилеп – с. Ерековци (сува трева)

Општина Ресен – с. Претор (сува трева)

Општина Ресен – м.в. Макази (сува трева)

Општина Струга – с. Долна Белица (стрниште)

Општина Дебар – град Дебар (сува трева)

Општина Чашка – помеѓу с. Согле и с. Богомила (нискостеблеста деградирана шума)

Општина Чашка – с. Стари Град (грмушки, сува трева и бандера)

Општина Штип – н. Железничка (ѓубре)

Општина Кочани – с. Оризари (сува трева)

Општина Куманово – с. Романовце (стрниште и сува трева)

Општина Јегуновце – помеѓу с. Рогачево, Јажинце и Долно Орашје (нискостеблеста мешана шума)