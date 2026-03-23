Три причини зошто јадењето кисели краставички може да ви помогне да ослабете

Киселите краставички, обично конзервирани во саламура или оцет, можат да бидат одлична опција за нискокалорична ужина ако се обидувате да ја контролирате вашата тежина.

Сепак, како што наведува „Health“, тие не се магично стапче. Нивното влијание врз губењето на тежината е скромно, а нивната висока содржина на натриум и недостатокот на влакна би можеле да ги намалат нивните придобивки.

Тие содржат малку калории.

Киселите краставички се претежно составени од вода, па затоа имаат ниска енергетска густина. Со други зборови, тие се нискокалорични за нивната големина. Копарот или слатките кисели краставички содржат помеѓу 6 и 20 калории.

Ова значи дека тие можат да ви помогнат да ги задоволите вашите желби за ужина, а воедно да останете во рамките на вашата дневна калориска цел за слабеење.

Некои сорти можат да бидат корисни за здравјето на цревата

Некои кисели краставички се прават со обичен оцет и саламура. Меѓутоа, други се ферментираат, што значи дека се додаваат бактерии, квасец или други микроорганизми за да се создаде киселина и гасови.

Микробите во ферментираните кисели краставички може да го поддржат здравјето на цревата. Студија од 2020 година покажа дека редовното консумирање ферментирана храна може да помогне во подобрувањето на цревниот микробиом.

Поздравиот цревен микробиом е поврзан со помал ризик од дебелина, иако директните докази за ефектот на киселите краставички врз губењето на тежината се ограничени.

Повеќето имаат многу малку јаглехидрати

Традиционалните кисели краставички често имаат многу малку јаглехидрати (помалку од еден грам јаглехидрати по парче) и речиси и да нема масти или протеини.

Ова може да ги направи соодветна опција за ужина за луѓе кои следат диети со низок внес на јаглехидрати, што може да доведе до губење на тежината.

Причини да јадете кисели краставички умерено

Иако киселите краставички можат да бидат паметен избор за ужина, постојат неколку предупредувања што треба да се имаат предвид.

Висока содржина на натриум: Една порција кисели краставички може да содржи приближно 330 милиграми натриум. Високиот внес на натриум може да доведе до задржување на вода и покачен крвен притисок, што може да го наруши вашето целокупно метаболичко здравје.

Не сите кисели краставички се ферментирани или пробиотски: Многу кисели краставички се прават со оцет или се пастеризираат (процес што ги убива микроорганизмите што предизвикуваат болести), па затоа не содржат пробиотски бактерии кои можат да помогнат во подобрувањето на здравјето на цревата.

Ограничена густина на хранливи материи: Киселиот зеленчук обезбедува мали количини на некои хранливи материи, вклучувајќи го и витаминот К. Сепак, генерално, нивната содржина на макронутриенти и микронутриенти е помала во споредба со целиот зеленчук или друга храна богата со протеини и влакна.

Прекумерното потпирање на нив за ужина може да остави празнини во вашата исхрана.

Можни проблеми со варењето: Студиите покажаа дека високиот внес на натриум може да доведе до надуеност, па затоа јадењето премногу кисели краставички може да предизвика непријатни гастроинтестинални ефекти кај некои луѓе.

Совети за слабеење со кисели краставички

Доколку сакате да вклучите кисели краставички во вашата диета за контрола на телесната тежина, еве неколку практични совети.

Изберете сорти со ниска содржина на натриум: Проверете ја етикетата и изберете кисели краставички со помалку натриум по порција. Една мала кисела краставичка од копар со намалена содржина на натриум содржи околу 6 милиграми сол, што е стотици милиграми помалку од традиционалните кисели краставички од копар.

Одлучете се за ферментирани кисели краставички: Ако сте заинтересирани да го подобрите здравјето на цревата, изберете ферментирани кисели краставички или оние што содржат живи култури. Тие обично се наоѓаат во ладилникот во делот за производи во продавниците за храна.

Изберете кисели краставички наместо крцкави закуски со поголема калорична вредност: Ако копнеете по крцкавост и вкус, одлучете се за кисели краставички наместо закуски како што се помфрит, крекери или сос. Чипсовите од кисели краставички исто така добро се комбинираат со моркови и хумус за здрава закуска.

Комбинирајте со храна богата со хранливи материи: Неколку кисели краставички се одлични за вкус. Сепак, за избалансирана ужина, комбинирајте ги со протеини, влакна и здрави масти. Лист од зелена салата со кисели краставички, сирење и месни залаци е една опција што можете да ја пробате.

Останете хидрирани и внимавајте на внесот на натриум: Бидејќи киселите краставички се солени, не заборавајте да пиете многу вода и да внимавате на вкупниот дневен внес на натриум, особено ако имате висок крвен притисок или проблеми со бубрезите.

