0 SHARES Сподели Твитни

Полицијата доби три пријави за напади врз малолетници, две во Скопје и една во Виница. Во Скопје, 41-годишен маж пријави дека неговиот малолетен син бил нападнат физички во едно основно училиште во Карпош. Во нападот учествувале двајца соученици, притоа користеле и тврди предмети. Дополнително, во друга полициска станица во Скопје, било поднесено известување за инцидент во средно приватно училиште, каде малолетник соученик настрадал од напад со предмет. Во Виница, на 11 март, овојпат вечерта, се случил сличен инцидент кога малолетник бил нападнат од група од шест лица, од кои тројца биле малолетни, и тука бил употребен тврд предмет. Министерството за внатрешни работи работи на расветлување на сите случаи.

The post Три пријави за физички напад врз малолетни лица доби полицијата appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: