Три ритуали што среќните парови ги практикуваат секој ден

Секоја врска има свои моменти на предизвици, но паровите кои се среќни на долг рок честопати имаат едно заедничко нешто: дневни навики кои ја негуваат нивната поврзаност.

Постојат едноставни и применливи начини за негување на меѓусебна блискост, благодарност и разбирање. Подолу се дадени три ритуали што паровите во успешни врски редовно ги практикуваат за да одржат хармонија и топлина во своите врски.

Можете да ја направите секоја средба со вашиот партнер посебна преку едноставен, но значаен гест, топол и искрен поздрав. Оваа мала рутина го враќа чувството на исчекување и поврзаност. Ако поздравите се отсутни, таа посебна емоција на заеднички момент исто така исчезнува.

Заборавете на површните разговори додека пребарувате на телефонот или гледате телевизија за време на паузата. Само две минути целосно фокусиран разговор значат повеќе од цела недела „заедно“ поминато време без всушност да бидете присутни еден со друг. Обидете се да го започнете денот со тоа што ќе се разбудите порано и ќе одвоите момент за време на појадокот за да разговарате за денот што претстои. На овој начин, градите блискост и чувство дека сте тим.

Лесно е да ги изгубите од вид сите добри работи што вашиот партнер ги прави за вас со текот на времето. Наместо да критикувате, научете да ги забележувате малите и големите гестови и да му се заблагодарите. Кога му кажуваме на нашиот партнер дека го цениме она што го прави, дури и ако станува збор само за секојдневни работи, ги препознаваме неговите напори и го зајакнуваме нашето меѓусебно почитување. Со текот на времето, ќе станете потолерантни, свесни за тоа колку убави работи правите еден за друг.

