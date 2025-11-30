Три секојдневни кујнски предмети што не треба да ги миете во машина за садови

0 SHARES Сподели Твитни

Одредени кујнски прибор и садови може да пукнат или дури да бидат место за размножување на бактерии откако ќе се стават во машина за миење садови.

Во овој поглед, луѓето кои поседуваат машини за миење садови се предупредени да не ставаат три вида кујнски прибор во овие апарати, имено: пластика, не’рѓосувачки челик и дрво.

Експертите за домашни апарати во Hisense UK открија дека приборот направен од овие материјали може да се оштети за време на циклусот на перење или потенцијално да стане место за размножување на бактерии што се пренесуваат од други исчистени предмети.

„Машините за миење садови се одлични за заштеда на време и обезбедување хигиенски резултати, но не можете да перете сè во едно. Пластичните садови, дрвените прибори и предметите со метални рабови, особено, секогаш треба да се перат рачно ако сакате да останат безбедни, функционални и долготрајни“, вели Клое Бланчфилд, раководител на маркетинг на производи во Hisense.

Експертите откриле дека овие материјали едноставно не можат да издржат интензивна топлина, агресивни детергенти и моќни млазници вода што ги прави машините за миење садови меѓу најбараните кујнски апарати.

„Иако е примамливо да ставите сè во машината, малку дополнителен напор кај мијалникот може да ви заштеди пари и да ги заштити вашите садови и прибор за јадење на долг рок“, наведува Hisense.

Одредени пластични садови може да имаат симбол за машина за миење садови на дното, што укажува дали можат да издржат температури на перење. Сепак, одредени пластики можат да издржат неколку циклуси на перење, но продолженото изложување може да предизвика материјалот да се искриви, избледи или напукне поради температурата.

Пукнатините и искривувањата би можеле да го оштетат херметичкото затворање на пластичните садови, предизвикувајќи губење на нивната примарна функција и потенцијално намалување на хигиената.

Препорачливо е ваквите пластични садови да ги поставите на горната полица, која е најоддалечена од грејниот елемент на машината, и да изберете поставка за ниска температура.

Благ детергент може да спречи и понатамошно оштетување на овие предмети. Топлината и влагата во машината може да предизвикаат дрвените предмети да се шират и да пукаат. Бактериите што циркулираат во машината може да се заробени во овие пукнатини.

Најдобро е дрвените предмети да се мијат рачно со благ сапун и топла вода, а потоа веднаш по перењето да се исушат. Идеално, оставете ги предметите да се исушат на воздух малку така што ќе ги поставите исправено.

Конечно, предметите од не’рѓосувачки челик и метални рамки би можеле трајно да се оштетат со миење во машина за миење садови. Јаките детергенти можат да предизвикаат ‘рѓосување и промена на бојата, што веројатно ќе значи дека предметите ќе треба наскоро да се заменат.

Металните предмети со нелепливи премази или други специјални завршни обработки исто така можат да се оштетат од висока температура и детергент. Секогаш е најдобро да го барате симболот за перење во машина на кујнските предмети.

