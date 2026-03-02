Три хороскопски знаци очекуваат оптимистички почеток на март

0 SHARES Сподели Твитни

Пo 1 март 2026 година, три хороскопски знаци имаат многу причини да бидат оптимисти. Иако самата помисла на ретроградниот Меркур може да предизвика кај многумина да се чувствуваат непријатно, важно е да се знае дека оваа енергија има и своја позитивна страна. За Бикот, Вагата и Стрелецот е клучно да научат како да влезат во новиот месец со мирно срце и многу надеж.

Време е да забавите и длабоко да вдишете бидејќи ова е важен ретрограден период од кој може да имаат корист сите. Оваа недела носи можност да се осврнете на патот што сте го поминале, да видите како минатото ја обликувало сегашноста и како сегашните одлуки можат да ја изградат иднината. Според астролозите од YourTango, токму ова знаење ви дава причина да се радувате на деновите што доаѓаат.

Бик

Ретроградниот период на Меркур ве става во состојба на длабоко размислување. Со задоволство ќе ги анализирате сите детали што ве доведоа до оваа точка, бидејќи тоа ви носи чувство на стабилност. Нема да форсирате ништо само затоа што започнува нов месец и чувствувате притисок. Свесни сте дека притисокот постои само ако му дозволите.

Значи, на 1-ви март ќе направите мала пауза за да ги соберете мислите и да се прилагодите. Тоа е вашиот начин за решавање проблеми и претворање на негативното во позитивно. Ќе истраете, тврдоглаво како вистински бик и ќе одвоите време за да ја постигнете вашата цел. Сè е во ред и имате денови пред вас на кои можете да се радувате.

Вага

Ваги, време е да се фокусирате на вашите врски, особено на романтичните. Иако пријателствата се исто така важни, овој ден ви носи нова перспектива токму во полето на љубовта. Искористете ја енергијата на ретроградниот Меркур за да погледнете што тргнало наопаку и да пронајдете начин да ги свртите работите на подобро.

На 1-ви март, сè ќе изгледа можно, под услов да сте спремни да вложите потребен напор. И покрај лошата репутација на ретроградниот Меркур, ова е период во кој можете да ги решите несогласувањата. Ништо не е изгубено, дури ни најмалото. Овој ден ви дава надеж, а позитивниот став станува ваш свесен избор.

Стрелец

Почетокот на новиот месец е добар за вас, Стрелец. Иако можеби немате сè што сакате во моментов, почнувате да сфаќате дека не ви треба толку многу за да бидете среќни како што мислевте. Енергијата на ретроградниот Меркур ви помага да забавите и внимателно да размислите зошто нешто не функционирало.

И покрај сè, вие сè уште сте тука и напредувате, а тоа сознание ви дава надеж. Чувствувате дека треба да се вратите на вистинскиот пат, што значи дека ќе одвоите време да дефинирате што всушност значи „вистинскиот пат“ за вас. Стекнавте мудрост и сега е време да ја примените. Кога ќе го направите тоа, ќе сфатите дека пред вас е иднина на која можете многу да се радувате.

