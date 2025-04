Трошоците на OpenAI за користење на ChatGPT од страна на корисниците

0 SHARES Сподели Твитни

Корисник на X се запраша колку чини OpenAI кога луѓето користат љубезни изрази како „молам“ и „благодарам“ при комуникацијата со ChatGPT. На ова прашање одговори Сем Алтман, директорот на компанијата. Одговорот го поттикна прашањето дали е важно да се одржува културна комуникација при користење на алатки како ChatGPT, особено затоа што секоја интеракција троши компјутерски ресурси и електрична енергија.

Сем Алтман нагласи дека целата активност компанијата ја чини „десетици милиони добро потрошени долари, но можеби не се знае точно“. Ова не ни дава јасен одговор дали треба да се обрнува внимание на културното однесување при комуникација со ChatGPT, освен можеби за оние кои мислат дека вештачката интелигенција ќе го преземе светот, па културните луѓе ќе бидат во предност. Во суштина, заклучокот е дека ChatGPT и сличните алатки се само алатки, и нема некоја вистинска потреба да се обрнува внимание на културната комуникација. Тие се дизајнирани да одговараат на начин кој потсетува на човечки одговори, но во основа немаат свесна интелигенција.

