Трошоците од американската војна со Иран достигнаа 5,8 милијарди долари

Првите 100 часа од „Операцијата Епски бес“ ги чинеа американските сили најмалку 5,82 милијарди долари, што е околу 0,69 проценти од вкупниот буџет за одбрана на САД за 2026 година. Се проценува дека САД потрошиле 779 милиони долари во првите 24 часа од операцијата, но како што продолжуваа борбите, вкупните оперативни трошоци на американската офанзива достигнаа приближно 3,3 милијарди долари.

Покрај оперативните трошоци, САД претрпеа и значителни загуби на воена опрема во иранските напади, чија вредност се проценува на околу 2,52 милијарди долари, пишува Анадолу.

Најголемата единечна загуба е американскиот радарски систем за рано предупредување AN/FPS-132 вреден 1,1 милијарда долари во воздухопловната база Ал-Удеид во Катар. Системот беше погоден од иранска ракета во саботата, а Катар потврди дека радарот е оштетен.

Најмалку два радарски системи AN/TPY-2, кои се дел од антибалистичкиот систем THAAD, исто така беа уништени. Едниот беше уништен во индустрискиот град Ал-Руваис во Обединетите Арапски Емирати, а другиот во воздухопловната база Мувафак Салти во Јордан.

Вредноста на секоја од овие радарски компоненти се проценува на 500 милиони долари. Исто така, постојат непотврдени извештаи за напад врз друг таков систем во ОАЕ. Покрај тоа, сателитските снимки од кампот Арифџан во Кувајт, анализирани од „Њујорк тајмс“, покажуваат уништување на уште три радарски куполи, што додава околу 30 милиони долари на трошоците.

Во неделата, три борбени авиони F-15E Strike Eagle беа изгубени во инцидент со „пријателски оган“ со кувајтската воздушна одбрана. Сите шест члена на екипажот преживеаја, но авионите беа уништени, а трошоците за нивна замена се проценуваат на 282 милиони долари.

Американските претставници потврдија за CBS News дека досега се соборени три беспилотни летала MQ-9 Reaper на американските воздухопловни сили, со вкупна вредност од 90 милиони долари.

За време на првичниот напад во саботата, Иран го погоди и седиштето на Петтата флота на американската морнарица во Манама, Бахреин. Таму беа уништени два терминали за сателитска комуникација AN/GSC-52B, за кои се проценува дека вредат 20 милиони долари, како и неколку големи згради.

Според анализата на Центарот за стратешки и меѓународни студии (CSIS), ќе бидат потребни 3,1 милијарди долари за да се надополни муницијата што се користела во првите 100 часа од операцијата, при што тие трошоци ќе се зголемуваат за дополнителни 758,1 милиони долари секој ден.

Американските одбранбени системи се исто така интензивно користени за пресретнување на иранските напади. Според проценките на Институтот Пејн, САД испукале приближно 180 пресретнувачи на морнарицата SM-2, SM-3 и SM-6, 90 ракети Patriot PAC-2 и PAC-3 и 40 пресретнувачи THAAD.

Дополнителни трошоци се создаваат и од присуството на две ударни групи на носачи на авиони, „УСС Абрахам Линколн“ и „УСС Џералд Р. Форд“, кои, заедно со придружните разорувачи и борбени бродови, трошат околу 15 милиони долари дневно во регионот.