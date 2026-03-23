„Тројанскиот коњ на Русија“ – ЕУ го ограничува пристапот на Унгарија до доверливи информации

Европската Унија го ограничува пристапот на Унгарија до доверливи информации, при што лидерите се состануваат во помали групи, откако полскиот премиер Доналд Туск предупреди на долгогодишните сомневања дека владата на Виктор Орбан споделува информации со Русија, пишува „Политико“.

Сепак, нема да има официјален одговор од ЕУ на новите обвинувања поради можното влијание врз изборите во Унгарија на 12 април, изјавија пет европски дипломати и функционери. Тие рекоа дека се загрижени за ризикот Будимпешта да протекува чувствителни информации до Кремљ.

„Веста дека луѓето на Орбан ја информираат Москва за состаноците на Советот на ЕУ со сите детали не треба да изненади никого“, напиша вчера во X полскиот премиер Доналд Туск, кој го поддржа лидерот на унгарската опозиција Петер Маѓар на изборите.

„Одамна се сомневаме во ова. Ова е една од причините зошто зборувам само кога е апсолутно неопходно и кажувам точно колку што е потребно“.

Во саботата, „Вашингтон пост“ објави дека владата на Орбан одржувала блиски контакти со Москва за време на војната во Украина, а министерот за надворешни работи Петер Сијарто користел паузи за време на состаноците со другите земји-членки за да го информира својот руски колега, Сергеј Лавров. Загриженоста дека Унгарија би можела директно да испраќа информации до Москва е причина за намалувањето на форматите за состаноци на лидерите со слични интереси, наместо да одржува состаноци со сите 27 земји-членки на ЕУ, објасни еден европски владин претставник.

„Севкупно, не многу лојалните земји-членки се главната причина зошто поголемиот дел од релевантната европска дипломатија сега се одвива во разни помали формати – E3, E4, E7, E8, Вајмар, NB8, JEF, итн.“, рече функционерот. Броевите се однесуваат на бројот на европски лидери во групата. Вајмарската алијанса ја сочинуваат Франција, Германија и Полска. NB8 се осумте земји од нордиските и балтичките земји. JEF е Заедничка експедициска сила од 10 северноевропски земји. Поранешниот литвански министер за надворешни работи, Габриелиус Ландсбергис, кој често присуствувал на состаноците на Советот на кои присуствувал и Сијарто, рече дека бил предупреден уште во 2024 година дека унгарската страна може да ѝ пренесува информации на Русија и дека тој и неговите колеги ги ограничувале информациите што ги споделувале кога бил присутен.

Дури и пред критичниот самит на НАТО во Вилнус во 2023 година, претставниците презедоа чекори за да ја исклучат делегацијата од Будимпешта од чувствителните разговори, рече Ландсбергис.

„Ние зборуваме само официјално, а подоцна се одвојуваме за да разговараме без Унгарија за остварливите цели на самитот“, објасни тој. Според извештаите, Групата на деветте во Букурешт – клуб на земји на источното крило на НАТО, размислувала за исклучување на Будимпешта од форматот следната година поради неуспесите да се договорат за поддршка на Украина. Унгарскиот министер за европски прашања, Јанош Бока, рече дека извештаите за викендот биле „лажни вести“, наменети како „очајна реакција против партијата Фидес на Орбан, која добива на интензитет во изборната кампања. Но, унгарскиот народ нема да биде измамен“.

Од своја страна, Сијарто ги отфрли тврдењата на „Вашингтон пост“ и ги обвини медиумите дека изнесуваат „теории на заговор кои се поапсурдни од сè што е видено досега“. „Постојат аргументи за класифицирање на информации и документи од страна на ЕУ“, рече еден дипломат. Иако употребата на терминот „класифицирани информации“ „не е лек“, таа би можела „да послужи како пречка против протекување и пренос на чувствителни информации на трети страни. Ова би ги направило истрагите поавтоматизирани“. Петте дипломати рекоа дека не се изненадени од веста, но дека секој официјален одговор ќе зависи од тоа дали Орбан ќе биде реизбран во април.

И покрај тоа што заостанува зад унгарската „Тиса“ на анкетите, унгарскиот премиер во петокот изјави дека „може“ да обезбеди уште еден мандат. „Ова ја поткопува довербата, соработката и интегритетот на Европската Унија“, рече втор дипломат за обвинувањата.

„Ова е жална ситуација. Ако тој остане по изборите, мислам дека ЕУ треба да најде начини да се справи со ова на други начини“. Друг предупреди дека што и да прават ЕУ и нејзините лидери, Орбан ќе го искористи тоа во своја корист во кампањата. „Не мислам дека некој брза да направи нешто што би додало масло на огнот пред 12 април“, коментираа тие.

И покрај широката согласност за заканата што ја претставува Русија, четвртиот дипломат рече дека содржината на дискусиите меѓу лидерите и министрите за надворешни работи рутински се објавува во печатот и често се одвива во неограничен формат, што значи дека лидерите не ги оставаат своите телефони надвор за да го минимизираат ризикот од надзор. Но, перспективата владата на ЕУ да соработува толку тесно со непријателска држава останува политички експлозивна. „Фактот дека унгарскиот министер за надворешни работи – близок пријател на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров – им известува на Русите практично минута по минута од секој состанок на ЕУ е очигледна предавство“, рече Маѓар на предизборен митинг за време на викендот.

„Овој човек не само што ја предаде сопствената земја, но и Европа“. Обвинувањата доаѓаат во време кога странските поддржувачи на Орбан се упатуваат кон Будимпешта за да му помогнат во кампањата во последните фази од изборите. Полскиот претседател Карол Навроцки, политички ривал на Туск, ќе присуствува на настаните денес, а потпретседателот на САД Џ.Д. Венс ќе пристигне пред гласањето следниот месец. Орбан одби да го потпише многу потребниот заем од 90 милијарди евра за Украина на Европскиот совет во петокот, предизвикувајќи жестока реакција од неговите колеги лидери. „Не би било изненадувачки ако ова се покаже како вистина“, рече петти дипломат на ЕУ за обвинувањата. „Унгарија долго време е сојузник на рускиот претседател Владимир Путин во ЕУ и продолжува да ја саботира европската безбедност. Блокираните 90 милијарди евра се само уште еден пример за овој модел“.