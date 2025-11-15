Тројца починати откако автобус удри во станица во Стокхолм

Во тешка сообраќајна несреќа во Стокхолм во петокот попладне загинаа три лица, а уште две беа повредени откако автобус се удри во автобуска станица на Валхалаваген. Возачот на автобусот е уапсен, а полицијата започна прелиминарна истрага под сомнение дека предизвикал смрт на друго лице, но изјавите на сведоците укажуваат дека здравствен проблем е причина за несреќата, објавува шведскиот весник Expressen.

Семејството на возачот во шок

Семејството на уапсениот возач се бори да се справи со трагичниот настан. „Целосно сме шокирани што се случи ова“, рече неговиот возрасен син, додавајќи дека неговиот татко бил долгогодишен професионален возач без ниту еден инцидент во својата кариера.

Иако семејството дознало дека мажот е уапсен, тие не добиле никакви други информации. Неговата поранешна сопруга, исто така, се сомнева во ненадеен здравствен проблем. „Единственото нешто што можам да го замислам е дека имал срцев удар или нешто слично. Нешто со неговото здравје. Никогаш не бил вклучен во никакви несреќи и бил одличен возач“, рече таа.

Според семејството, тој отишол на работа како и обично во петокот и не бил свесен дека има какви било здравствени проблеми. „Но, овие работи можат да се случат ненадејно“, рече неговата поранешна сопруга, изразувајќи загриженост: „Се надеваме дека ќе има можност да ни се јави. Загрижени сме.“

За потсетување, несреќата се случи попладнево во центарот на Стокхолм. Автобус полн со луѓе се заби во автобуска станица во Остермалм. „Тоа е сериозен инцидент“, изјави Софи Гунарсон, портпаролка на градската компанија за јавен превоз SL. Несреќата е пријавена во 15:24 часот.

„Не веруваме дека било намерно. Ништо од она што досега е објавено не укажува на спротивното“, рече Даниел Викдал, портпарол на стокхолмската полиција. На местото на несреќата има хаос, а голем дел од патот Валхалаваген е блокиран, што создаде дополнителни проблеми со оглед на попладневниот шпиц.

„На местото на настанот има многу луѓе“, рече Давила. Еден од сведоците го опиша местото на настанот: „Има безброј полициски автомобили, а постојано пристигнуваат нови. Метрото е исто така блокирано.“ Службата SOS Alarm потврди дека неколку лица се пренесени во болница.