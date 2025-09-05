Тројца се тепале на паркинг во Ѓорче Петров

Сообраќајна препирка се претворила во тепачка меѓу тројца скопјани, вчера во 4:20 часот попладне, извести полицијата.

„На 04.09.2025 во 16:55 часот во Скопје, на подрачјето на Ѓорче Петров, полициски службеници од СВР Скопје ги привеле И.К.(55), М.И.(40) и С.А.(30), сите од Скопје, поради тоа што околу 16:20 часoт на паркинг простор, по претходно недоразбирање во сообраќајот, го нарушиле јавниот ред и мир со физичка пресметка помеѓу себе. По целосно документирање на случајот ќе следуваат соодветни пријави“, пишува во полицискиот билтен.