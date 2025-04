Трпчески одржа настап со млади пијанисти на фестивал во Сингапур

0 SHARES Сподели Твитни

Симон Трпчески изрази на својот фејсбук профил колку му е драго да биде дел од образованието, поддршката и соработката со идните музички генерации. По мојот рецитал одржан во Altenburg Arts во Сингапур, изведов композиции за четири раце како бис заедно со двајца талентирани млади пијанисти, Максим и Теодор. Се надева дека ќе продолжат да ја прават музиката дел од нивните секојдневни животи и ќе станат силни застапници за уметноста. Во продолжение се изведбите на Debussy “En bateau” со Максим и унгарскиот танц бр.5 од Брамс со Теодор.

