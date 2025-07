Тужба за Карди Би бидејќи фрли микрофон кон обожавател: „Претрпев физичка повреда“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската раперка Карди Би повторно е во центарот на вниманието на јавноста, овојпат поради тужбата што против неа ја поднесе Џејн Доу.Имено, во тужбата се наведува дека за време на настап во Лас Вегас во 2022 година, раперката наводно фрлила микрофон и ја удрила во главата, нанесувајќи ѝ физички и емоционални повреди.Тужбата е поднесена по нејзиниот концерт одржан на 29 јули 2023 година. Според тужбата, за време на настапот, Карди ја замолила публиката да ја истури со вода за да се олади. Неколку посетители одговориле на тој повик, вклучувајќи ја и Џејн Доу.Џејн Доу тврдеше дека претрпела „тешка емоционална болка, шок, понижување и физичка повреда“ како резултат на инцидентот.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb— Pop Base (@PopBase) July 30, 2023

Инцидентот е снимен и на видео, кое набрзо се прошири на социјалните мрежи. На видеото јасно се гледа како раперката ја поттикнува публиката да ја истури со вода, но и моментот кога го фрла микрофонот во правец на публиката, откако е удрена со вода од пластична чаша.Интересно е што истиот микрофон подоцна бил продаден на аукција за речиси 100.000 долари, што, според тужителот, дополнително ја влошило нејзината психолошка состојба и чувството на понижување.Карди Би во минатото се соочуваше со јавни критики поради конфликти со фановите и медиумите, а овој случај само ја зголемува контроверзната репутација што ја имаше во последните години.



