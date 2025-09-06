Тука живее Халид Бешлиќ со своето семејство! Надворешен лифт води до зградата, населба полна со спортисти и криминалци (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачот Халид Бешлиќ бил хоспитализиран на одделот за онкологија поради здравствени проблеми, а според извештаите, неговата состојба се подобрува.Иако заработил многу пари во текот на својата кариера, Халид останал многу скромен и живее со сопругата во стан во Сараево.Тоа е елитна населба, каде што живее претежно „сараевската елита“, од спортисти до политичари и јавни личности.Бидејќи зградата се наоѓа во луксузна населба на самиот врв на ридот, Халид Бешлиќ доаѓа до неа со специјален лифт за жителите на населбата.Екипата на „Лов на папарацо“ неодамна го фотографираше неговиот имот, и како што изјавија, цената по квадратен метар е смешна. Во таа пригода зборуваа и соседите кои живеат во областа, кои имаат само пофални зборови за Халид Бешлиќ.– Тој е најдобар што може да биде, кога ќе разговарате со него никогаш не би помислиле дека е толку голема ѕвезда – рече еден од соседите.Освен недвижен имот во Сараево, пејачот поседува и мотел во близина на гореспоменатиот град, додека ја продал и бензинската пумпа што ја поседувал.„Префрлен во клиника за онколошки пациенти“Да потсетиме дека менаџерот на Халид неодамна откри:– Ситуацијата е стабилна. Тој е горе, во болница, колку што знаат лекарите, толку знам и јас. Неодамна бев кај него и ќе одам повторно. Се случи со црниот дроб. Црниот дроб не работи баш добро, па сега работат на чистење.– Халид моментално е префрлен во клиника за онколошки пациенти и моментално се чувствува добро, прима третман и се подобрува – рече менаџерот.– На овој начин би сакал само да ги демантирам сите гласини што кружеа во последните денови, имено дека Халид бил отпуштен од властите и дека е лош, ништо од тоа не е вистина – рече Недим, пренесува klix.ba.Поради хоспитализација, Халид откажа бројни настапи низ целиот регион.– Секако ќе потрае малку. Секако, ги откажавме концертите, за да нема дополнителен стрес и за да не мораат луѓето да нагаѓаат дали ќе има концерти или не. Не го откажавме концертот во Загреб во декември. Тој е свесен. Добро се справува со сè. Тоа е Халид, тоа е типот на човек, што и да е, вистина е – заклучи менаџерот за showbuzz.dnevnik.hr.

Пронајдете не на следниве мрежи: