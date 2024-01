ТУНА ПРОДАДЕНА ЗА 789.000 долари: Рибата тежела 238 килограми и ќе заврши во продавниците за храна во Токио (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Една сина туна достигна цена од 114,24 милиони ¥ (789.000 долари) на новогодишната аукција на рибниот пазар во Токио, четврта највисока продажба од почетокот на продажбата во 1999 година.

Рибата тешка 238 килограми, уловена на брегот на градот Ома во префектурата Аомори, во североисточна Јапонија, заеднички ја купиле Yamayuki Companies и компанијата која управува со ресторанот Sushi Ginza Onodera, објави Kyodo.

Минатата година, туната беше продадена за 36,04 милиони ¥, а досега највисоката цена за една туна беше во 2019 година, кога рибата тешка 278 килограми достигна цена од 333,6 милиони ¥ на новогодишна аукција.

„Имав чувство дека економијата станува посилна, па мислев дека наддавањето ќе достигне 100 милиони јени.

A bluefin tuna sold for around 114.24 million yen ($789,000) at the annual New Year tuna auction held by Tokyo’s largest fish market, local media reported.pic.twitter.com/i7gvQRiW0n— Avinash Pujari (@Avinashpujari02) January 5, 2024

Одлучувачки фактор е тоа што туната беше свежа и имаше живописни бои. Благодарни сме на храбриот рибар кој ја фати“, изјави Јукитака Јамагучи, претседател на Јамајуки.

Месото од туна купено од Јамајуки и Суши Гинза Онодера ќе се продава во продавници за храна во Токио.



