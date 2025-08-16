Турбулентно во Србија: Ракети лета во Белград, Карлеуша евакуирана од концерт во Лозница (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Со пораката „Ние не сме вреќи за удирање“, „Србија е во Ваљево, а гневот е во нас“, „Ги натеравте децата да клекнат пред нас, затоа народот ќе застане за вас“ – протестите продолжија синоќа низ цела Србија.Во центарот на Белград беа фрлени ракетни факели, жандармеријата се прегрупираше и се качи на оклопни возила.

Građani prekinuli koncert Jelene Karleuše, koju je evakuisala policija. pic.twitter.com/UCH64IJbes— Ćutanje nije zlato (@nije_zlato) August 15, 2025

Репортерката на Н1 изјави дека не е сигурна од каде доаѓале огнометите, но сега тие пукаа практично под нозете на жандармеријата. Летаа шишиња и остриги, а најмалку еден граѓанин е повреден.И во Лозница беше бурно. Полицијата, во опрема за разбивање на нереди, ја евакуираше Јелена Карлеуша од концертот, откако граѓаните протестираа за време на нејзиниот настап и се обидоа да се приближат до сцената.



