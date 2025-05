Туризмот: Платформа за развој, не само девизен прилив

0 SHARES Сподели Твитни

Туризмот не треба да го гледаме само како извор на девизен прилив, туку како можност за регионален развој, креативна економија и долгорочна меѓународна присутност. Оваа индустрија има извонреден потенцијал за поддршка на локалниот економски развој, особено кога ќе се интегрира со руралниот напредок, културните активности и дигиталната експанзија. Ова налага потреба од јасна стратегија за развој на локалните туристички активности, инвестирање во инфраструктура, дигитализација на понудата и изградба на капацитети кај младите, истакна министерот за култура и туризам Зоран Љутков.

Во своето излагање на Меѓународната конференција „Предизвиците во туризмот и бизнис логистиката во 21 век“ во Музејот на ВМРО во Скопје, Љутков ги нагласи потребите на современата економија, која не треба да се восприема како изолирана категорија. Таа е резултат на различни фактори како што се вредносни системи, образовната структура, институционална зрелост, културни контексти, геополитички услови и капацитет за соработка. Државата има огромен потенцијал да развие модел на економски раст кој не се заснова на застарени индустриски методи, туку на модерни и иновативни пристапи што се фокусираат на туризмот, културата, претприемништвото и заштитата на културното наследство.

Културата, како што истакна, е многу повеќе од сценска уметност или традиција – таа е основа на националниот идентитет, ресурс за економска диференцијација и средство за градење социјален капитал. Бизнисите, укоренети во локалните реалности и инспирирани од иновации, можат да бидат катализатори на промени. Културното наследство – било физичко, нематеријално или дигитално – треба да се гледа како есенцијален капитал што мора да се интегрира во секоја развојна стратегија. Следствено на тоа, преку развој на културни политики, креативни индустрии и мобилност на уметниците, културата може да стане мост меѓу традицијата и иновацијата.

Македонија има потенцијал да изгради автентична приказна, која ќе биде препознатлива на светската карта на задолжителни дестинации, преку дигитализација, теренски истражувања, археолошки проекти и отворени музеи. Економскиот напредок не треба да се гледа како крајна цел, туку како резултат на општествена зрелост, зависен од визија, стратешки одлуки и интеграција. Современите општества напредуваат не само преку статистики, туку преку вредности. Економијата треба да се интегрира во општествената култура, а културата да стане централна во развојната стратегија на општеството. Владата на Македонија има јасна намера да го претвори сето ова во реалност за добробитот на сите граѓани, појасни Љутков.

