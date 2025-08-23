Туркиш ерлајнс станува косопственик на шпанската авиокомпанија „Ер Јуроп“ за 300 милиони долари

0 SHARES Сподели Твитни

„Туркиш ерлајнс“ во вторник објави дека „Ер Европа“ ја прифатила нивната понуда од 300 милиони евра за стекнување на малцински удел во задолжениот шпански превозник.Во соопштение до регулаторот на Истанбулската берза (КАП), турскиот национален превозник соопшти дека „Ер Европа ја прифати доставената обврзувачка понуда“ и дека процедурите за склучување на зделката се започнати.„Трансакцијата вклучува инвестиција од 300 милиони евра, од кои поголемиот дел е во форма на зголемување на капиталот што потоа би се претворил во акција, чиј удел би бил финализиран во наредните месеци. Пропорцијата на малцинскиот удел што ќе се стекне ќе биде финализирана по техничките и финансиските прилагодувања што ќе се направат при склучувањето на договорот“, рекоа тие.Медиумските извештаи во Шпанија и Турција ја ставаат бројката на околу 26%.„Туркиш ерлајнс“ соопшти дека процесот треба да биде завршен во рок од шест до дванаесет месеци, под услов да добие одобрение од надлежните регулаторни органи, вклучително и шпанската влада.Авиокомпанијата ја достави својата обврзувачка понуда во вторник до „Глобалија“, шпанската туристичка група која поседува 80% од акциите во „Ер Европа“. Останатите 20% ги поседува сопственикот на „Бритиш ервејс“, „ИАГ“.Овој потег доаѓа две недели откако конкурентските понудувачи „Луфтханза“ и „Ер Франс-КЛМ“ се откажаа од преговорите за преземање на удел во шпанската авиокомпанија.На 7 август, „Туркиш ерлајнс“ го информираше КАП дека одлучила да поднесе обврзувачка понуда за стекнување на малцински удел во „Ер Европа“.Беше наведено дека комплементарната природа на сопствената глобална патничка и товарна мрежа и силната позиција на „Ер Јуроп“ на Иберискиот Полуостров и Латинска Америка „ќе придонесат за постигнување пропорционален и брз раст на латиноамериканскиот пазар“ и ќе создадат нови канали за приходи.Минатата година, IAG се откажа од обидот целосно да го преземе шпанскиот превозник поради регулаторни ограничувања.

