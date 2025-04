Турските морнари објавија видео од американското бомбардирање на Хутите, застрашувачки пожар и експлозии

0 SHARES Сподели Твитни

Морнарите на турски трговски брод објавија видео од воздушните напади на САД врз позициите на Хутите во Јемен, што го прикажува уништувањето на американската кампања.Синоќешните воздушни напади на американските сили ги погодија крајбрежните градови каде што се наоѓаат воените сили на Хутите, кои турските морнари успеаја да ги снимат со мобилни камери.Бродот под турско знаме бил во близина на брегот на Јемен кога првите бомби и проектили на американското воено воздухопловство ги погодиле целите.Turkish sailors filming the US strikes on the Houthis in Yemen. pic.twitter.com/4iyhtGXk9D— Clash Report (@clashreport) April 28, 2025Во моментов, притисокот на воздушните напади врз Хутите го вршат два носачи на авиони, USS Carl Vinson и USS Harry S. Truman, со доаѓањето на новата администрација на Доналд Трамп дополнително го зголемува притисокот за уништување на бунтовничката група.Паралелно со воздушните напади, според пишувањата на безбедносните експерти од регионот, се планира и голема офанзива на владините сили на Јемен, чија обука беше извршена во Саудиска Арабија, додека во случај на борбени операции би се очекувала дополнителна американска воздушна поддршка.



