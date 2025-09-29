Турските пензионери масовно се селат во Бугарија

Бугарија станува нова дестинација за турските пензионери, кои во сè поголем број ја избираат земјата за долгорочен престој. Од минатата година, тие имаат можност да аплицираат за дозвола за престој, што ја отвори вратата за масовна емиграција, јавува БТА повикувајќи се на турските медиуми.

Весникот „Хабер Хуриет“ наведува дека интересот е резултат на тешката економска состојба во Турција, особено високата инфлација што им ги намалува приходите на пензионерите. Во споредба со тоа, животот во Бугарија нуди пониски трошоци, стабилност и полесен пристап до европскиот пазар.

Дополнителна предност за пензионерите е тоа што престојот во Бугарија овозможува полесно патување низ цела Европа, што уште повеќе ја зголемува атрактивноста на земјата како нов „магнет“ за турските граѓани во пензионерски денови.