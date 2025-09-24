Турски државјанин донесен со тешки повреди во „Мајка Тереза“ – возачот го оставил и исчезнал, мажот починал

Во вторникот починал 61-годишен турски државјанин откако бил донесен со тешки телесни повреди во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје.

Од МВР информираат дека случајот бил пријавен околу 16:40 часот во вторникот. Повредениот М.А.О. бил донесен со приватно возило, а лицето кое го превезувало веднаш потоа го напуштило местото и исчезнало.

И покрај обидите за укажување лекарска помош, мажот околу 19:30 часот им подлегнал на повредите.

Лекарите констатирале смрт.

По насоки на јавен обвинител, телото било предадено на обдукција, а полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот.