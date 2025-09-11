Турците го претставија најсовремениот систем за борба против беспилотни летала, мобилен топ со паметна муниција

0 SHARES Сподели Твитни

Турската одбранбена компанија „Аселсан“ го претстави системот KORKUT 100/25 SB како најнов систем против дронови на саемот за вооружување и воена опрема во Лондон.Според производителот, системот е способен да уништува беспилотни летала со помош на систем за електронско војување преку методот на меко уништување или со 25-милиметарски автоматски топ користејќи го методот на тешко уништување.Автоматскиот топ користи паметна муниција која детонира на дадена надморска височина и уништува беспилотни летала во голем радиус со насочен млаз од мали шрапнели.Турските експерти на системот „Коркут“ инсталираа најсовремена радарска технологија која интегрира радар и електрооптички сензори за откривање во реално време, автоматско следење и дејствување.Насочувањето и уништувањето на беспилотни летала е поддржано од систем кој се потпира на вештачка интелигенција со најсовремен софтвер за контрола на оган.Овој систем беше претставен оваа година во Загреб на саемот за вооружување и воена опрема ASDA 2025, за време на кој дополнително беше потврдена способноста на турската воена индустрија да ги следи најновите трендови.

Пронајдете не на следниве мрежи: