Турција брзо се вооружува: Успешно е тестирана првата хиперсонична ракета воздух-земја

Bayraktar #AKINCI @Roketsan‘ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk süpersonik füzesi #TRG230IHA’yla 100 km mesafeden hedefi tam isabet vurdu.🎯

Bayraktar #AKINCI fired Turkey’s first supersonic missile #TRG230IHA, developed by @Roketsan. Bull’s eye from 100km’s.🎯

✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/faD1et2rID

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 16, 2022