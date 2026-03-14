Турција вели дека стравува дека Нетанјаху може да изврши „нов геноцид“ во Либан

Турција во саботата изрази длабока загриженост во врска со тековните напади на Израел врз Либан, изразувајќи страв дека може да изврши „нов геноцид“ под изговор на борба против Хезболах

„Искрено сме загрижени што (израелскиот премиер Бенјамин) Нетанјаху се движи кон нов геноцид под изговор на борба против Хезболах“, изјави турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан на прес-конференција.

„Меѓународната заедница мора да дејствува што е можно поскоро пред лицето на злосторствата што Израел продолжува да ги извршува.“

Либан беше вовлечен во војната на Блискиот Исток минатата недела кога Хезболах го нападна Израел како одговор на убиството на иранскиот врховен лидер Али Хамнеи за време на американско-израелските напади врз Иран.

Оттогаш, Министерството за здравство на Либан вели дека во израелските напади загинале 826 лица – меѓу кои 65 жени и 106 деца – а уште 2.009 се ранети.

Турција постојано го обвинува Израел дека извршил „геноцид“ за време на неговата двегодишна војна во Појасот Газа, каде што Министерството за здравство, управувано од Хамас, вели дека се убиени повеќе од 72.000 Палестинци.

Израел го негира обвинението.