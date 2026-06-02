Турција го објави составот за Светското првенство: Две млади ѕвезди предводат репрезентација која би можела да биде хит

Селекторот на турската репрезентација, Винченцо Монтела, го објави конечниот список од 26 фудбалери кои ќе ја претставуваат земјата на претстојното Светско првенство.
За Турција ова е историски момент, бидејќи се враќаат во планетариумот за прв пат од 2002 година, кога го освоија бронзениот медал, а сега се меѓу селекциите што би можеле да бидат хит на првенството.
Италијанскиот стручњак одбра состав во кој главни ѕвезди и предводници на новиот бран се 21-годишните Арда Ѓулер (Реал Мадрид) и Кенан Јилдиз (Јувентус).
Турција го обезбеди својот билет за Светското првенство преку драматичен бараж. Откако заврши втор во Групата Е зад Шпанија, екипата на Монтела ја победи Романија (1:0), а потоа и Косово (1:0) во баражот.
Херој на тој клучен натпревар против Косово беше Керем Актуркоглу, кој ќе се бори за место во стартната постава со напаѓачот на Порто, Дениз Ѓул.
Покрај нив, напаѓачки арсенал го сочинуваат шампионите со Галатасарај, Бариш Алпер Јилмаз и Јунус Акгун.
Големо засилување за средниот ред е Џан Узун од Ајнтрахт Франкфурт, кој има одлична сезона зад себе со 10 гола и 5 асистенции.
Во средниот ред ќе му се придружат капитенот Хакан Чалханоглу, столбот на Фенербахче Исмаил Јуксек, капитенот на Бешикташ Оркун Кокчу, како и Салих Озџан и Каан Ајхан.
Одбраната ја предводат Ферди Кадиоглу од Брајтон и капитенот на Галатасарај Абдулкерим Бардакчи, додека во срцето на одбраната се очекува да стартува искусниот Мерих Демирал. Угурџан Чакир е сигурен на голот.
Многу звучни имиња беа отстранети од поширокиот список. Меѓу оние што не патуваат се Јусуф Акчичек, Арал Шимшир (кој постигна неверојатни 23 гола минатата сезона), Атакан Каразор и Ахметџан Каплан.
Последните четири играчи кои беа елиминирани пред да се финализира конечниот список беа Шенгезер, Ескихелач, Тикназ и Сари.
Сепак, најголемо внимание на медиумите привлече изоставувањето на голманката на Лил, Берке Озер. Во ноември минатата година, Озер доброволно ја напушти репрезентацијата откако дозна дека нема да биде во протоколот за натпреварот против Бугарија, што Монтела и Турската фудбалска федерација (ТФФ) не му го простија.
„Невозможно е да се прифати вакво однесување во време кога тимот несебично работи за да се квалификува за Светското првенство, кое го чекаме со години, и кога единството и солидарноста во тимот се на својот врв“, соопшти тогаш ТФФ.
The final squad of Türkiye A National Team, which will compete in the 2026 FIFA World Cup to be held jointly hosted by the USA, Canada, and Mexico between June 11 and July 19, has been announced.
Конечниот состав на Турција за Светското првенство:
Голмани: Угурџан Чакир (Галатасарај), Алтај Бајиндир (Манчестер Јунајтед), Мерт Гунок (Бешикташ)
Одбрана: Ферди Кадиоглу (Брајтон), Мерих Демирал (Ал Ахли), Зеки Челик (Рома), Озан Кабак (Хофенхајм), Мерт Мулдур (Фенербахче), Абдулкерим Бардакчи (Галатасарај), Ерен Елмали (Галатасарај), Чагларнчане (Галатасарај)
Среден ред: Арда Ѓулер (Реал Мадрид), Кан Узун (Ајнтрахт Франкфурт), Оркун Кокчу (Бешикташ), Хакан Чалханоглу (Интер), Исмаил Јуксек (Фенербахче), Каан Ајхан (Галатасарај), Салих Озџан (Борусија Дортмунд)
Напад: Кенан Јилдиз (Јувентус), Бариш Алпер Јилмаз (Галатасарај), Керем Актуркоглу (Фенербахче), Јунус Акгун (Галатасарај), Огуз Ајдин (Фенербахче), Дениз Ѓул (Порто), Ирфан Чан Кахвеџи (Фенербахче).
Турција го започнува својот настап на првенството во недела, 14 јуни, против Австралија во Ванкувер.
Распоред на натпревари:
Недела, 14 јуни (06:00): Австралија – Турција (BC Place, Ванкувер)
Сабота, 20 јуни (05:00): Турција – Парагвај (Стадион Левис, Санта Клара)
Петок, 26 јуни (04:00): Турција – САД (Стадион СоФи, Инглвуд)
