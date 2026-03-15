Турција го претстави новиот камиказa дрон К2 со вештачка интелигенција

Турската компанија БАЈКАР го претстави новиот камиказе дрон К2 – беспилотно летало со вештачка интелигенција (ВИ) кое може да работи во рој.
Овој напреден дрон користи навигација и таргетирање базирана на визија со вештачка интелигенција, што му овозможува да извршува прецизни напади на земја.
Има дострел од над 2.000 км, носи боева глава од 200 кг и максимална полетна тежина од 800 кг, пишува dailysabah .
Покрај своите високи можности за надзор и удар, К2 може да полетува од кратки, неподготвени писти.
Дронот е за повеќекратна употреба за неколку мисии, што го прави флексибилно оружје за различни операции.
Експертите за одбрана проценуваат дека ова беспилотно летало претставува важен чекор во развојот на технологиите за автономни беспилотни летала во Турција.
Türkiye’s BAYKAR reveals its new kamikaze UAV K2.— AI-powered autonomous swarm kamikaze UAV with AI vision-based navigation, targeting, and engagement.— Range 2000+ km, 200 kg warhead, 800 kg MTOW.— Can take off from short, unprepared strips, reusable for multiple missions. pic.twitter.com/eCxtpwIkcL— Clash Report (@clashreport) March 14, 2026
